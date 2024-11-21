Мужчины составляют почти 70% доноров крови в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчины составляют около 70% доноров крови в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.

"Центр крови имени О. К. Гаврилова поделился с нами данными, как выглядит столичный донор – человек, который регулярно сдает кровь и помогает спасать жизни", – говорится в сообщении.

Так, 68% доноров в столице являются мужчинами, а более 70% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 36 лет. Как подчеркнул департамент, самой популярной группой крови стала вторая.

По данным социологического опроса, 80% доноров сдают кровь из-за желания помочь другим людям.

Количество доноров за 10 лет увеличилось в Москве в три раза. В 2023 году донорами в столице стали около 100 тысяч человек. Каждый третий сдал кровь впервые.

