21 ноября, 17:19Общество
Мужчины составляют почти 70% доноров крови в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мужчины составляют около 70% доноров крови в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Депздрава.
"Центр крови имени О. К. Гаврилова поделился с нами данными, как выглядит столичный донор – человек, который регулярно сдает кровь и помогает спасать жизни", – говорится в сообщении.
Так, 68% доноров в столице являются мужчинами, а более 70% составляют молодые люди в возрасте от 18 до 36 лет. Как подчеркнул департамент, самой популярной группой крови стала вторая.
По данным социологического опроса, 80% доноров сдают кровь из-за желания помочь другим людям.
Количество доноров за 10 лет увеличилось в Москве в три раза. В 2023 году донорами в столице стали около 100 тысяч человек. Каждый третий сдал кровь впервые.
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