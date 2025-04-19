"Мой район. Новости": общегородской субботник пройдет в парке "Сокольники" 19 апреля

Общегородской субботник проведут в парке "Сокольники" 19 апреля. Присоединиться к мероприятию могут школьники, студенты, сотрудники предприятий и все желающие москвичи.

Участникам предстоит собрать прошлогоднюю траву и сухостой, покрасить скамейки и урны, а также привести в порядок цветочные клумбы и высадить деревья. Необходимый инвентарь выдадут на месте.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".