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19 апреля, 00:35

Город

"Мой район. Новости": общегородской субботник пройдет в парке "Сокольники" 19 апреля

"Мой район. Новости": общегородской субботник пройдет в парке "Сокольники" 19 апреля

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Общегородской субботник проведут в парке "Сокольники" 19 апреля. Присоединиться к мероприятию могут школьники, студенты, сотрудники предприятий и все желающие москвичи.

Участникам предстоит собрать прошлогоднюю траву и сухостой, покрасить скамейки и урны, а также привести в порядок цветочные клумбы и высадить деревья. Необходимый инвентарь выдадут на месте.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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