19 апреля, 00:35Город
"Мой район. Новости": общегородской субботник пройдет в парке "Сокольники" 19 апреля
Общегородской субботник проведут в парке "Сокольники" 19 апреля. Присоединиться к мероприятию могут школьники, студенты, сотрудники предприятий и все желающие москвичи.
Участникам предстоит собрать прошлогоднюю траву и сухостой, покрасить скамейки и урны, а также привести в порядок цветочные клумбы и высадить деревья. Необходимый инвентарь выдадут на месте.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".