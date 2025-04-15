15 апреля, 07:15Мэр Москвы
Собянин анонсировал запуск трамваев по маршруту от Комсомольской площади до Чистых прудов
Новая трамвайная линия соединит восточные районы города с центром. По ней можно будет доехать от Комсомольской площади до Чистых прудов.
По словам мэра Москвы, таким образом будут связаны два отдельных трамвайных сегмента и созданы новые диаметральные маршруты. Кроме того, загруженность станции метро "Комсомольская" снизится на 10%, а поездки по городу станут быстрее и комфортнее.
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