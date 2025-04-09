Количество товаров в онлайн-шоуруме "Сделано в Москве" за год выросло на треть

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Количество товаров в онлайн-шоуруме "Сделано в Москве" за год выросло до 34 тысяч позиций. Столичные бренды продали продукцию на сумму 350 миллионов рублей. Об этом сообщает заммэра Наталья Сергунина.

С начала года около 70% всех продаж пришлось на маркетплейсы.

"Проект объединил уже свыше семи тысяч предпринимателей", – сказала Сергунина.

Как отметила вице-мэр, с января онлайн-шоурум посетили около 700 тысяч человек, большинство из которых интересовались одеждой, обувью и аксессуарами.

Охват программы увеличивается в том числе благодаря городским событиям. К примеру, к ней присоединились бренды, участвовавшие в Московской неделе моды. Кроме того, успешным опытом стал маркет волшебства, где было реализовано более 50 тысяч товаров столичных производителей, говорится в сообщении.

Также у программы есть своя фирменная торговая сеть – пять офлайн-магазинов.

Между тем оборот столичных производителей текстильных изделий и одежды за 2024 год вырос на 42% по сравнению с показателями 2023 года. Фирмы продолжают развивать свой бизнес, занимая ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов. В частности, за прошлый год компании заработали более 226 миллиардов рублей.