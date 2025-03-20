Сергунина: в столице организуют цикл встреч для представителей креативных индустрий

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Более 50 мероприятий, предназначенных для дизайнеров, разработчиков видеоигр и представителей издательского дела, состоятся в столичном креативном пространстве "АКИ. лаб" до конца года. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Гостям проведут лекции, мастер-классы, консультации, а также встречи с экспертами, указала она. Кроме того, участники смогут обменяться опытом, найти единомышленников и партнеров.

Лекция для специалистов индустрии видеоигр пройдет 26 марта. В ходе мероприятия участники узнают о работе в крупных компаниях, тестировании, запуске и продвижении новых проектов, а также о наиболее востребованных навыках в этой области. Для участия необходима регистрация на сайте Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

В апреле горожан ждут на конференции, посвященной сувенирной продукции в музеях. Эксперты и производители поделятся секретами создания брендированных товаров, которые будут пользоваться спросом у посетителей.

Летний сезон стартует с деловых сессий для издателей, редакторов, литературных агентов и специалистов по лицензированию. На мероприятиях, посвященных развитию книжных рынков в разных странах, эксперты расскажут о государственных мерах поддержки и интересах читателей.

Еще в "АКИ. лаб" запланированы бизнес-встречи, на которых особое внимание будет уделено вопросам приобретения и передачи прав на публикацию произведений.

Там же пройдут мероприятия по моде и дизайну, на которых расскажут о регистрации брендов, авторском праве и инфраструктурных возможностях столицы.

До 21 марта горожане смогут посетить масштабный форум колледжей в Гостином Дворе. В нем принимают участие 48 колледжей, которые предлагают более 140 специальностей, включая IT, медицину, креативную индустрию и транспорт.

Школьников приглашают на мастер-классы, где можно попробовать себя в разных профессиях. Тех ребят, кто еще не определился с выбором, в рамках мероприятия ждет профориентационное тестирование.

