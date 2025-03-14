Более 400 мероприятий проведено в столице благодаря инициативам на платформе "Город идей"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Свыше 400 культурных мероприятий было проведено в Москве благодаря инициативам горожан, которые они оставили на платформе "Город идей", пишет портал мэра и правительства столицы.

Например, в прошлом году в саду "Эрмитаж" были реализованы идеи в сфере культуры. В течение всего лета там проходили лекции, экскурсии, квизы и мастер-классы. Гости занимались йогой под расслабляющую музыку и участвовали в интеллектуальных играх. При этом в конце летнего сезона были организованы бесплатные спортивные тренировки с профессиональными инструкторами.

С 1 по 28 февраля в саду состоялась фотовыставка под названием "Цитадель. Избранное", которую представил член-корреспондент Российской академии художеств Кирилл Симаков. По всему периметру ограждения были размещены урбанистические снимки современной Москвы, а также пейзажи Карелии, Мурманска и Байкала.

В свою очередь, в саду имени Н. Э. Баумана посетители смогли освоить аргентинское танго и перенестись в эпоху исторических бальных танцев и контрдансов. По предложению жителей в преддверии новогодних праздников были организованы тематические мастер-классы по украшению праздничных игрушек.

Еще горожане предлагали свои идеи для проекта "Зима в Москве". Одну из них реализовали в парке "Северное Тушино". Там прошло мероприятие "Бриллиантовый голос", на котором москвичи смогли продемонстрировать свои вокальные способности в караоке и исполнить лучшие советские песни.

Более того, благодаря предложениям москвичей программа спортивных мероприятий в Парке Горького стала еще более насыщенной. По инициативе горожан в рамках проекта "Спорткружок" организовали регулярные занятия по таким направлениям, как стретчинг и растяжка, бег и общая физическая подготовка.

Инициативы также коснулись и детского культурного развития, например, юные москвичи смогли увидеть кукольные спектакли в парках "Фили" и Бабушкинском, а в январе этого года в выставочном центре "Фили Холл" состоялась постановка "Мороз Иванович".

Прошлым летом в ландшафтном парке "Митино" ведущие и аниматоры подготовили для ребят увлекательные и развивающие мероприятия, среди которых мастер-классы по росписи гипсовых изделий, созданию оригинальных композиций и осваиванию техники нитяной графики и живописи точками.

Там же в школе юного археолога детей знакомили с этой профессией и открытиями в данной области. Участники собирали и очищали археологические находки, определяли их назначение и место использования. Команды, которые предложили наиболее точные версии, получили возможность реконструировать некоторые артефакты.

Вместе с тем в "Митине" был открыт 1 декабря 2024 года новый сезон работы филиала усадьбы Деда Мороза "Центр управления волшебством". Гостей встретило масштабное представление и увлекательная интерактивная экскурсия "В гостях у Морозко".

С 2 по 24 декабря в усадьбе проходила уличная программа с анимационными шоу, кукольным театром и дискотеками, а с 25 декабря по 12 января там проводились разнообразные представления, включая иммерсивный театр и световые шоу. Наибольшей популярностью у гостей на протяжении всего сезона пользовались квесты и творческие мастер-классы. Для посетителей 31 декабря была подготовлена яркая программа для встречи Нового года, а на Рождество там состоялись выступления кукольного театра и фольклорного ансамбля.

В "Северном Тушине" в 2024 году состоялся ряд увлекательных творческих встреч с детскими писателями в рамках проекта "От автора – детям". Юные читатели смогли пообщаться с известными авторами, среди которых были Виктория Татур, проведшая встречу "Какой ты гном?". Она познакомила участников с героями своей книги "Ульрик, кто же ты?". Писатель, журналист и сценарист "Детского радио" Ася Фуллер, в свою очередь, поделилась секретами, как создавать интересные истории и где черпать вдохновение для их написания.

Еще одна инициатива, предложенная жителями, была реализована в Парке Горького. В "Зеленой школе" открылся кружок "Лепка из глины" для детей от 6 до 12 лет. Начинающие гончары могли освоить мастерство работы с природным материалом.

Ранее в туристическом сервисе Russpass появился раздел "Весна в Москве", в котором собраны свыше 400 идей для отдыха. В разделе представлена подборка городских кафе и ресторанов, а карта цветения показывает локации, где можно увидеть тюльпаны, магнолию, сакуру, крокусы и яблони. Также предусмотрены маршруты романтических прогулок, а детей ждут познавательные экскурсии по ВДНХ и Московскому зоопарку.