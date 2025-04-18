Москвичам рассказали о перекрытиях в ночь с 18 на 19 апреля

В столице закроют движение на нескольких участках дорог с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля. Подробности привели в ЦОДД.

Ночью нельзя будет проехать по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, по участку самого Новорязанского шоссе, а также по Волгоградскому проспекту – от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Также водителям закроют доступ в Проектируемый проезд № 3502 и в Шоссейный проезд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.