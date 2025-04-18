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Новости

18 апреля, 12:15

Транспорт

Москвичам рассказали о перекрытиях в ночь с 18 на 19 апреля

Москвичам рассказали о перекрытиях в ночь с 18 на 19 апреля

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии дорог в связи с репетицией парада Победы

До 5–15 км/ч будут замедляться самокаты в пешеходных зонах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 апреля

Городские камеры показали плотный трафик на Волоколамском шоссе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на шоссе Энтузиастов

Городские камеры показали обстановку на Дмитровском шоссе

В Москве снизили максимальную скорость электросамокатов до 20 км/ч

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Волоколамском шоссе

В столице закроют движение на нескольких участках дорог с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля. Подробности привели в ЦОДД.

Ночью нельзя будет проехать по внешней стороне МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, по участку самого Новорязанского шоссе, а также по Волгоградскому проспекту – от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Также водителям закроют доступ в Проектируемый проезд № 3502 и в Шоссейный проезд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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