17 апреля, 21:15Транспорт
Правила работы такси и каршеринга изменятся в Москве из-за подготовки к 9 Мая
В Москве временно изменятся правила работы такси и каршеринга из-за подготовки к 9 Мая. С пятницы, 18 апреля, проезд для них ограничат в зонах движения военной техники.
Кроме того, изменения коснутся сервиса городского проката. Завершение и начало аренды электросамокатов и велосипедов в местах проведения мероприятий будут недоступны. Для быстрой эвакуации уличного транспорта будут дежурить сотрудники проката.
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