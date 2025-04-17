Правила работы такси и каршеринга изменятся в Москве из-за подготовки к 9 Мая

В Москве временно изменятся правила работы такси и каршеринга из-за подготовки к 9 Мая. С пятницы, 18 апреля, проезд для них ограничат в зонах движения военной техники.

Кроме того, изменения коснутся сервиса городского проката. Завершение и начало аренды электросамокатов и велосипедов в местах проведения мероприятий будут недоступны. Для быстрой эвакуации уличного транспорта будут дежурить сотрудники проката.

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