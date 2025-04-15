В центре Москвы нанесли временную разметку для репетиций парада Победы

В центре столицы начали наносить временную разметку для подготовки к параду Победы. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Желтые линии появились на Тверской улице – от Пушкинской площади до Красной – всего шесть полос, каждая длиной более километра. Подобную разметку нанесли на пересечении Тверской и Моховой, а также на Манежной площади.

Работы выполняются ночью с частичным ограничением движения, чтобы не создавать серьезных неудобств. Водителей просят быть внимательнее и помнить, что желтые линии предназначены исключительно для колонн парада – обычный транспорт продолжает движение по привычной схеме.

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