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18 апреля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 апреля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 апреля

Городские камеры показали плотный трафик на Волоколамском шоссе

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Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Пятницкого шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне ТТК перед Лужнецкой эстакадой и в районе улицы Беговой, на МКАД в районе Ленинградского и Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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