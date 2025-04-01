Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве открылся сезон летних веранд. Процесс их включения в схему размещения упрощен, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В городскую схему размещения включено свыше 4 тысяч сезонных объектов, более 900 из них готовы принять гостей. Зимой веранды разрешается эксплуатировать только при соблюдении правил безопасности и сохранении комфорта для посетителей.

При этом с 1 апреля начал действовать уведомительный порядок установки отдельных видов летних веранд. В список обязательных условий входит размещение на них исключительно зонтов, столов, стульев и элементов цветочного оформления. В правилах уточняется высота зонтов, а также подчеркивается, что мебель должна быть только промышленного производства.

Подать уведомление о размещении такой веранды можно на портале mos.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для размещения летних веранд больше не требуется предварительное согласование проекта. Веранды должны примыкать к кафе или ресторану либо стоять на расстоянии не больше 5 метров от него.

При этом для террас со сложным оборудованием, таким как перголы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные приборы, по-прежнему требуется согласование.