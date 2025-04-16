Жители Патриарших прудов пожаловались на недостаток свободного места на улице из-за веранд

Жители Патриарших прудов недовольны тем, что кафе и рестораны заняли тротуары. Инициативные москвичи уже обращались в соответствующие инстанции, однако надолго это не помогает. Места общепита сначала освобождали место, но через некоторое время возвращали столики на прежние места.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, по мнению рестораторов, отказаться от веранд нельзя. Если такого формата не будет, то многие заведения могут закрыться.

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