Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 22:15

Город

Жители Патриарших прудов пожаловались на недостаток свободного места на улице из-за веранд

Жители Патриарших прудов пожаловались на недостаток свободного места на улице из-за веранд

В столице стартовала подготовка к новому сезону "Лета в Москве"

Сакура расцвела в "Аптекарском огороде"

Подготовка к проведению фестиваля "Пасхальный дар" стартовала в Москве

Московскую систему отопления перевели на минимальную мощность

ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт вечером 16 апреля

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Фонтан "Каменный цветок" начали промывать на ВДНХ в Москве

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Жители Патриарших прудов недовольны тем, что кафе и рестораны заняли тротуары. Инициативные москвичи уже обращались в соответствующие инстанции, однако надолго это не помогает. Места общепита сначала освобождали место, но через некоторое время возвращали столики на прежние места.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, по мнению рестораторов, отказаться от веранд нельзя. Если такого формата не будет, то многие заведения могут закрыться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика