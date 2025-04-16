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16 апреля, 15:15

Политика

Метро и МЦК в пасхальную ночь будут открыты до 02:00 – Собянин

Метро и МЦК в пасхальную ночь будут открыты до 02:00 – Собянин

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В ночь с 19 на 20 апреля, в Пасхальную ночь, столичное метро и МЦК будут открыты для входа до 02:00. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также изменится график работы наземного транспорта: почти 150 маршрутов будут перевозить пассажиров до 03:30.

Мэр Москвы также напомнил, что в Пасху, а также в следующие два воскресенья – на Красную горку и Радоницу – москвичи смогут бесплатно пользоваться городским транспортом для посещения кладбищ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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