16 апреля, 15:15Политика
Метро и МЦК в пасхальную ночь будут открыты до 02:00 – Собянин
В ночь с 19 на 20 апреля, в Пасхальную ночь, столичное метро и МЦК будут открыты для входа до 02:00. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Также изменится график работы наземного транспорта: почти 150 маршрутов будут перевозить пассажиров до 03:30.
Мэр Москвы также напомнил, что в Пасху, а также в следующие два воскресенья – на Красную горку и Радоницу – москвичи смогут бесплатно пользоваться городским транспортом для посещения кладбищ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.