Упрощенный порядок установки веранд в Москве поможет ресторанам увеличить трафик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые правила установки веранд в Москве помогут увеличить посещаемость кафе и ресторанов на 20%, считают предприниматели. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Столичные рестораторы уже успели оценить упрощенную процедуру установки летних веранд, благодаря которой разрешение на обустройство можно получить быстрее – через портал mos.ru. При этом наибольший отклик по упрощенной процедуре получили от владельцев кофеен.

"Мы планируем привлечь новых посетителей, увеличить до 20% проходимость за счет того, что можно будет сесть на улице, и плюс прохожие будут видеть, что раз есть веранда, значит, есть и кофейня, в которую можно зайти", – отметила предпринимательница Наталья Табачкова из Зеленограда.

Помимо этого, открытые площадки в теплое время года способствуют формированию имиджа, так как посетители больше доверяют заведениям, где есть сезонные конструкции.

Владельцы кафе и ресторанов уделяют особое внимание оформлению таких зон. Они приобретают мебель и декор, украшают пространство цветочными композициями. Кроме того, в весенне-летний период заведения часто предлагают авторские блюда и напитки, что также повышает уровень доверия среди клиентов.

Летние террасы стали визитной карточкой Москвы. В городе насчитывается более 4 тысяч сезонных площадок, и более 900 из них уже готовы к приему посетителей. Благодаря этому посетители могут выбрать место для отдыха: помещение с кондиционером или открытая зона под солнцем.

Об упрощении процедуры установки летних веранд в Москве сообщил Сергей Собянин. По его словам, теперь не требуется предварительное согласование проекта, если веранды не оснащены специальным оборудованием.

Речь идет о зонах, оборудованных зонтами, длина которых не превышает высоту первого этажа ресторана или кафе, с каркасом из металла, дерева или композитных материалов. Такие террасы должны быть расположены рядом с заведением общественного питания на расстоянии не более 5 метров от него.

Как отметил ресторатор Сергей Миронов, владельцы заведений зачастую не ставят летние кафе, так как не могут разобраться с установленным порядком, комиссиями и заявками. Однако благодаря новым правилам предприниматели смогут обустроить веранду быстро и легко.