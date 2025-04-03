В Москве идут последние приготовления к открытию сезона фонтанов. Обычно их запускают в конце апреля. В настоящий момент начался финальный этап подготовки. Об этом сообщили в столичном комплексе по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Фонтаны открывают и промывают специальным шампунем, регулируют форсунки и проверяют лампы внешней подсветки. Там, где необходимо, ремонтируют облицовку чаш и парапетов.

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