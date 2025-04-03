Более 380 тыс газовых плит проверили в Москве с начала 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы с начала этого года проверили свыше 380 тысяч газовых плит, установленных в квартирах. Это более 20% от общего числа, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, незначительные неполадки оборудования газовики устраняют на месте. В случае обнаружения серьезных нарушений они исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшему использованию плиты и ремонту.

Бирюков уточнил, что в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для безопасной работы оборудования важна своевременная проверка. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения, подчеркнул заммэра.

Он также напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок заранее публикуется на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах в подъездах и во дворах домов.

С начала года сотрудники "Мосгаза" выполнили более 22 тысяч заявок горожан. Чаще всего жители обращались по поводу ремонта, замены и технического обслуживания газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переоборудования системы газоснабжения. Заявки москвичей принимают 30 операторов, которые готовы оказать помощь и поддержку в любое время, в том числе в праздничные дни.