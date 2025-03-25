Свыше 22 тыс заявок москвичей выполнили газовики с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 22 тысяч заявок москвичей выполнили сотрудники АО "Мосгаз" с начала года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Городская газовая служба стремится обеспечить безопасность газового оборудования в жилых домах Москвы. Чаще всего москвичи обращались за ремонтными работами, заменой и техническим обслуживанием газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переоборудованием системы газоснабжения.

Сервисная служба по ремонту внутридомового газового оборудования помогает москвичам с 2011 года. Ее задача – сделать жизнь горожан комфортнее и обеспечить безопасность эксплуатации газового оборудования.

В настоящее время в службе работают более 100 квалифицированных специалистов, которые оперативно реагируют на вызовы. Тем временем заявки москвичей принимают 30 операторов. Они готовы оказать квалифицированную помощь и поддержку в любое время, включая праздничные дни.

Жители столицы могут ежедневно связаться со службой с 08:00 до 20:00 по номеру телефона +7 (800) 700⁠-71⁠-04. Для жителей ТиНАО существует отдельный номер: +7 (495) 660⁠-20⁠-06. Также москвичи могут оставить заявку на официальном сайте.

Горожане могут ознакомиться с графиком проверок газового оборудования в 2025 году на сайте АО "Мосгаз". В Москве более 1 800 000 семей пользуются газовыми плитами. Чтобы обеспечить их безопасное использование, необходимы регулярные проверки. За состояние газового оборудования отвечают владельцы или арендаторы жилых помещений.