Около 250 площадок задействуют в проекте "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 250 площадок, в том числе парки, общественные пространства и пешеходные улицы, будут задействованы в рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве". Об этом сообщил руководитель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

По его словам, московские предприниматели смогут организовать на фестивальных площадках разнообразные мероприятия, в том числе концерты, мастер-классы, лекции и многое другое. В связи с этим Козлов призвал представителей бизнес-структур продумать, какие события они смогут подготовить в своих заведениях.

Проект "Лето в Москве", который стартует 1 июня, объединит все события будущего летнего сезона. Речь идет о фестивалях "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена и эпохи", а также "Усадьбы Москвы" и "Москва на волне. Рыбная неделя".

На протяжении трех месяцев ежедневно во всех округах и районах Москвы будут проводиться благотворительные, культурные и спортивные мероприятия. Многие из них – бесплатные и будут проходить на свежем воздухе. Сергей Собянин напомнил, что в прошлом году "Лето в Москве" посетили более 38 миллионов человек.

