Собянин: масштабный проект "Лето в Москве" начнется 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Масштабный городской проект "Лето в Москве" стартует 1 июня, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На протяжении трех месяцев каждый день во всех округах и районах мегаполиса горожан ждут благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, уточнил мэр, добавив, что большинство из них – бесплатные и будут проходить на свежем воздухе.

Кроме того, проект объединит и все события будущего летнего сезона, например, такие фестивали, как "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена и эпохи", а также "Усадьбы Москвы" и "Москва на волне. Рыбная неделя".

Причем в этом году, по словам градоначальника, по плану пройдет несколько новых музыкальных, спортивных, молодежных и патриотических событий. Одним из них станет открытие творческого лагеря "Молодежь Москвы", которое впервые состоится в кинопарке "Москино".

"Его смены будут посвящены разным направлениям творчества: КВН, вокалу и музыке, оригинальному жанру, кино, продюсированию и организации событий", – рассказал Собянин.

Для представителей бизнеса "Лето в Москве" станет шансом заявить о себе, организовать мероприятие на своей площадке или в одном из 200 городских общественных пространств, а также получить поддержку в продвижении своего дела.

Более того, предприниматели смогут представить свои товары в 13 арт-павильонах "Сделано в Москве", добавил мэр. Чтобы принять участие в маркете локальных товаров, необходимо подать заявку по ссылке.

Также Собянин напомнил, что в прошлом году "Лето в Москве" посетили больше 38 миллионов человек.

Прошлый фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стал новым форматом сезонных мероприятий, где 25 тысяч организовали сами москвичи, бизнес и НКО. Порядка 1,1 тысячи предпринимателей провели около 8,5 тысячи событий.

Фестиваль разнообразил афишу летних мероприятий, ориентируясь на интересы горожан. Москвичи больше всего интересовались творческими мастер-классами, спортивными тренировками и концертами. Мероприятия проходили на бульварах, набережных и в парках, создавая новые точки притяжения в разных районах.

