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18 апреля, 09:40

Город

Более 50 сезонных ярмарок выходного дня начали работать в Москве

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Более 50 ярмарок выходного дня открылись в Москве с 11 апреля. Теперь жители еще 16 столичных районов могут приобрести качественные фермерские товары, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетителям предлагают широкий ассортимент продукции локальных производителей свыше чем из 40 регионов страны.

Ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00. Они будут открыты до конца года.

Для удобства ярмарки находятся около жилых районов, недалеко от станций метро и остановок городского транспорта. На них гарантируются качество и свежесть товаров, а специалисты столичного комитета ветеринарии проверяют их перед помещением на прилавки.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение 2024 года. Он отмечал, что в столице создали 29 теплых павильонов со всем необходимым оборудованием.

Места на ярмарке распределяются в ходе заявочных кампаний на безвозмездной основе. Павильоны оформлены в едином стиле и гармонично вписываются в городскую инфраструктуру.

Круглогодичная ярмарка выходного дня открылась на Азовской улице в Москве

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