Путин заявил, что России хватит сил для восстановления исторических территорий

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России хватит сил и средств на восстановление всех исторических территорий, которые принадлежат стране. Для этого существует "огромная программа" по их развитию, напомнил Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам главы государства, в Донбассе и Новороссии за счет средств федерального бюджета и при поддержке российских регионов-шефов уже восстановлена 21 тысяча объектов. В будущем стоит задача по модернизации свыше 20 тысяч объектов, уточнил Путин.

"Запланирована большая работа до 2030 года", – добавил президент РФ.

Например, Москва продолжает оказывать помощь в восстановлении Донбасса. Столичные специалисты приводят в порядок жилые дома, больницы и инженерные сети, а также обустраивают общегородские пространства и создают новые точки притяжения для горожан.

Так, в этом году московские коммунальщики закончили работы по комплексному благоустройству и озеленению сквера в центре Луганска. Всего в текущем году силами столичных специалистов планируется отремонтировать свыше 80 объектов в Луганске.

