Московские специалисты восстанавливают медучреждения в Луганске и Донецке

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В рамках одного из соглашений между правительствами Москвы и Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) столичные специалисты помогают восстанавливают медучреждения в регионах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, в ЛНР работы проходят в семиэтажном здании поликлиники, которое построили в 1985 году. Специалисты занимаются ремонтом инженерных коммуникаций – они меняют системы вентиляции, электро- и водоснабжения, канализации, отопления и видеонаблюдения.

Там установят современные системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, контроля управления доступом и охранной сигнализации.

На данный момент завершены работы по ремонту кровли, замене окон и стяжке пола. Также к концу подходят восстановление фасада, полов и потолков. Помимо этого, внутреннюю отделку завершили на 60% и приступили к замене лифтов.

Столичные специалисты также приведут в порядок прилегающую территорию: обновят дорожки, поставят лавочки, разобьют газон и высадят деревья и кустарники.

В ДНР, в свою очередь, в порядок приводят один из корпусов крупнейшей больницы Донбасса. Трехэтажное строение было возведено в 1950 году. В 2024-м стартовал первый этап ремонтно-восстановительных работ. Так, специалисты почти завершили укрепление несущих конструкций здания.

К данному моменту строители уже залили новый фундамент, обустроили гидроизоляцию цокольного этажа, полностью заменили кровлю, укрепили стены и заменили окна.

Работы на обоих объектах завершат до конца этого года, уточнили на mos.ru.

В конце сентября столичные дорожники благоустроили две крупные магистрали в Луганске и Донецке. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части на одной из самых оживленных магистралей Луганска, протяженность которой составляет 8 километров.

В Донецке в 2024 году работы проводились также на одной из центральных и самых протяженных улиц, которая проходит через два района. В последний раз ее благоустраивали более 15 лет назад. Работы велись на всей улице протяженностью около 6 километров, а также на бульварной части длиной более 1,5 километра.