Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Владикавказ. Одним из популярных мест для посещения является Кармадонское ущелье. Свою известность оно получило из-за того, что в 2002 году там сошел ледник Колка. Погибли около 300 человек. Среди погибших был актер и режиссер Сергей Бодров – младший и его съемочная группа.

Какие еще достопримечательности посмотрели туристы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.