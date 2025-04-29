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29 апреля, 11:30

Транспорт

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Владикавказ

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Владикавказ

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Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Владикавказ. Одним из популярных мест для посещения является Кармадонское ущелье. Свою известность оно получило из-за того, что в 2002 году там сошел ледник Колка. Погибли около 300 человек. Среди погибших был актер и режиссер Сергей Бодров – младший и его съемочная группа.

Какие еще достопримечательности посмотрели туристы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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