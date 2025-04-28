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28 апреля, 11:45

Транспорт

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Адыгею

Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Адыгею

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Путешествие круизного поезда "Жемчужина Кавказа" продолжается третий день. Туристы уже познакомились с природными и культурными достопримечательностями Адыгеи.

Несмотря на дождливую погоду, путешественники побывали в Гуамском каньоне, прокатились на узкоколейке и загадали желания у водопада. Завершили экскурсию ужином в ресторане адыгейской кухни. Следующая остановка круизного маршрута – Владикавказ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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