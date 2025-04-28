28 апреля, 11:45Транспорт
Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Адыгею
Путешествие круизного поезда "Жемчужина Кавказа" продолжается третий день. Туристы уже познакомились с природными и культурными достопримечательностями Адыгеи.
Несмотря на дождливую погоду, путешественники побывали в Гуамском каньоне, прокатились на узкоколейке и загадали желания у водопада. Завершили экскурсию ужином в ресторане адыгейской кухни. Следующая остановка круизного маршрута – Владикавказ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.