Пассажиры туристического поезда "Жемчужина Кавказа" посетили Адыгею

Путешествие круизного поезда "Жемчужина Кавказа" продолжается третий день. Туристы уже познакомились с природными и культурными достопримечательностями Адыгеи.

Несмотря на дождливую погоду, путешественники побывали в Гуамском каньоне, прокатились на узкоколейке и загадали желания у водопада. Завершили экскурсию ужином в ресторане адыгейской кухни. Следующая остановка круизного маршрута – Владикавказ.

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