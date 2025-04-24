24 апреля, 11:57Политика
В Госдуме предложили ввести отдельную страховку для "трезвых водителей"
Фото: 123RF/flowertiare
Отдельную страховку для "трезвых водителей" предложил ввести в России зампред Госдумы Борис Чернышов, сообщает RT.
По словам депутата, если во время услуги "трезвый водитель" произошло ДТП, то убытки лягут не на временного водителя, а на владельца машины.
"Это несправедливо!" – заявил Чернышов.
В таком случае вице-спикер ГД предложил ввести специальный страховой полис, который сможет защитить собственника автомобиля. Он также отметил, что данная мера поможет повысить доверие россиян и станет шагом к формированию безопасного рынка.
Ранее в Госдуме предложили поощрять аккуратных водителей. Например, дать им скидку на транспортный налог. Если автомобилист сможет проездить год без нарушений правил, то платить придется в 2 раза меньше.
Кроме того, теперь водители такси смогут оформлять страховки, путевые листы, медицинский и техосмотры в режиме онлайн. Также появится с искусственным интеллектом. Благодаря ей получить выплату от страховой компании при ДТП можно будет буквально за 10 минут.
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