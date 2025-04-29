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29 апреля, 07:15

Транспорт

В Москве 29 апреля введут временные ограничения движения транспорта

В Москве 29 апреля введут временные ограничения движения транспорта

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В столице 29 апреля введут ограничения для автомобилистов в центре и на юго-востоке города. С 16:30 до 19:00 перекроют участки Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. С 17:30 ограничения затронут несколько центральных улиц и набережных.

С 22:30 движение будет закрыто на ряде участков Садового кольца, Нового Арбата и Большого Каменного моста. В местах проведения мероприятий будет запрещена парковка и временно закроются подземные переходы. Аналогичные изменения ожидаются 3 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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