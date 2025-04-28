Свыше 20 бесплатных экспресс-маршрутов до городских кладбищ будут работать на Радоницу

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Свыше 395 автобусов и электробусов будут бесплатно курсировать по 24 экспресс-маршрутам до 11 городских кладбищ на Радоницу во вторник, 29 апреля. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

Ликсутов напомнил, что дополнительный транспорт в период Пасхи предоставляется гражданам по поручению Сергея Собянина. Радоница станет последним днем в 2025 году, когда будут курсировать специальные пасхальные маршруты уточнил заммэра.

Чтобы граждане смогли оперативно сориентироваться, на остановках общественного транспорта и станциях метро была организована временная навигация. Получить необходимую помощь в метро жители столицы смогут от сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Экспресс-маршруты Э, Э-1, Э-2 и Э-3, а также некоторые регулярные рейсы будут работать бесплатно для горожан в период с 09:00 до 19:00. Ознакомиться с полным перечнем и выбрать наиболее удобный маршрут можно на едином транспортном портале.

Вместе с тем с 1 мая в Москве будет возобновлена работа сезонных маршрутов городского транспорта № 390, 400а и 400в. С их помощью жители столицы смогут добираться до пляжей и водоемов.

В частности, автобусы маршрута № 390 будут следовать от станции метро "Полежаевская" до пляжа № 3, расположенного в зоне отдыха "Серебряный бор". Транспорт будет ходить каждые 10–20 минут. На автобусах № 400а и 400в пассажиры смогут добраться до деревни Полежайки и Соколово.

