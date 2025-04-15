Два тематических поезда запустили в честь юбилея Московского метрополитена

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Два тематических поезда начали курсировать по Большой кольцевой и Кольцевой линиям Московского метрополитена в честь 90-летия подземки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Пассажирам предлагают изучить историю метро, познакомиться с сервисами подземки, узнать о ее инновациях и прочитать интересные факты.

"Юбилейные составы будут курсировать по БКЛ и Кольцевой линии в течение 2 месяцев. Продолжаем знакомить горожан с транспортным наследием столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, в честь 90-летия метрополитена жители и гости города увидят украшенную инфраструктуру, трамваи и автобусы. Также в рамках праздника пройдут мероприятия. Одной из главных площадок станет станция "Сокольники", где 15 мая пройдет историческая реконструкция запуска метро в 1935 году. На Кольцевой линии пассажиры увидят парад поездов, а на станции "Полежаевская" впервые откроется выставка спецтехники подземки.

В начале апреля в столичном метро открылась новая выставка проекта "Искусство в метро", посвященная архитектуре и дизайну станций БКЛ. Она находится в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линиями.

