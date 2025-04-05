Посвященная БКЛ выставка открылась в переходе станции "Савеловская"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столичном метро открылась новая выставка проекта "Искусство в метро", посвященная архитектуре и дизайну станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Выставка находится в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии и БКЛ. Она пройдет до 18 апреля включительно.

На экспозиции пассажиры смогут увидеть работы талантливых художников. Например, станция "Воронцовская" в исполнении Ольги Качановской предстает загадочной и воздушной, а "Каховская" в интерпретации Дарьи Тепловой показывает динамику пространства за счет четких линий и геометрии в стиле конструктивизма.

В марте отмечалось 2 года с момента запуска сквозного движения по БКЛ, напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По его словам, в честь этого совместно со столичным департаментом культуры организована творческая неделя для участников проекта "Искусство в метро".

Между тем в апреле и мае в честь 90-летия Московского метрополитена пройдут праздничные мероприятия. Москвичи увидят украшенную инфраструктуру, тематические поезда, трамваи и автобусы, рассказал Сергей Собянин.

Одной из главных площадок мероприятий станет станция "Сокольники", где 15 мая будет историческая реконструкция запуска метро в 1935 году. На Кольцевой линии пассажиры увидят парад поездов, а на станции "Полежаевская" впервые откроется выставка спецтехники подземки.