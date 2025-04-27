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27 апреля, 16:30

Транспорт

Из Москвы отправился туристический поезд "Жемчужина Кавказа"

Из Москвы отправился туристический поезд "Жемчужина Кавказа"

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С Казанского вокзала Москвы отправился туристический поезд "Жемчужина Кавказа". Пассажиры начали свое путешествие под звуки национальных музыкальных инструментов. За 7 дней и 6 ночей туристы посетят Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик.

Каждый вагон оформлен изображениями природных и культурных достопримечательностей регионов Северного Кавказа. В составе поезда – купейные, люкс и СВ-вагоны, а также вагон с инфракрасной сауной и душевым отделением. Первый день путешествия завершился мини-ярмаркой и дегустацией национальных блюд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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