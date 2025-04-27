Десять дополнительных прогулочных судов появятся в акватории Москвы-реки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Десять дополнительных прогулочно-экскурсионных судов появятся в этом году в акватории Москвы-реки. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве заявили об активной подготовке к летней речной навигации, в рамках которой судовладельцы заключили 69 договоров с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) на 155 судов.

"В преддверии сезона летней речной навигации распределяем рейсы среди судовладельцев через электронную платформу. Здесь также хранится вся информация о судах: компания, наличие разрешений и лицензий", – пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Электронная система позволяет судовладельцам подавать необходимые документы и планировать расписание. Более того, благодаря ей операторы Речного ситуационного центра могут автоматически получать данные о судах.

За акваторией Москвы-реки операторы Речного ситуационного центра следят круглосуточно с помощью 500 камер. Водный патруль каждый день выходит на дежурство и фиксирует нарушения с воды, а служба пассажирского сервиса помогает горожанам на причалах.

Запуск летней речной навигации прошел в Москве 24 апреля. Столичные службы привели в порядок набережные, парапеты и ограждения, а также обновили сходы к воде, основания причалов и резиновые отбойники. Помимо этого, сделали новую разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку граждан.