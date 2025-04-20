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20 апреля, 16:40

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы начали ходить от станции метро "Выхино" до Реутова

"Мой район. Новости": электробусы начали ходить от станции метро "Выхино" до Реутова

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Поездки по маршруту № 79 стали еще комфортнее и экологичнее. От станции метро "Выхино" до Реутова начали ходить электробусы. Они едут плавно и тихо, а также помогают заботиться об окружающей среде.

Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. В настоящее время на разных маршрутах работает уже более 2 тысяч машин на электротяге.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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