20 апреля, 16:40Транспорт
"Мой район. Новости": электробусы начали ходить от станции метро "Выхино" до Реутова
Поездки по маршруту № 79 стали еще комфортнее и экологичнее. От станции метро "Выхино" до Реутова начали ходить электробусы. Они едут плавно и тихо, а также помогают заботиться об окружающей среде.
Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. В настоящее время на разных маршрутах работает уже более 2 тысяч машин на электротяге.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".