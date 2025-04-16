Новости регионов: в Петербурге прошел "рейс памяти" трамваев

В Санкт-Петербурге прошел "рейс памяти" трамваев, приуроченный к 83-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Колонна проехала по городу, а вечером дали памятный звон в честь важной даты. В городской мэрии заявили, что это станет новой патриотической традицией Петербурга.

В Екатеринбурге пенсионерка упала с балкона 6-го этажа, приземлившись на крышу припаркованного автомобиля. Предварительно, женщина упала, когда мыла окна. Пенсионерка осталась в сознании и даже разговаривала с очевидцами. Она была доставлена в больницу для дальнейшего обследования.

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