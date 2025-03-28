Эколог Фролов: старые покрышки можно сдать в магазин

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Старые покрышки можно оставить в магазине при покупке нового комплекта. Об этом заявил сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов телеканалу "360".

По словам эксперта, многие торговые площадки принимают старые шины у покупателей и сами решают вопрос с утилизацией. Также при переобувании колес сотрудники шиномонтажа и автомастерских предлагают клиентам оставить старые шины бесплатно или доплатить за утилизацию. Фролов подчеркнул, что в мастерских за сдачу старых шин могут сделать скидку за работу или обслужить машину без очереди.

Кроме того, на территории Москвы и Подмосковья работают бесплатные круглогодичные пункты приема шин, созданные Фондом рационального природопользования.

Эколог также объяснил, почему автомобильные шины надо сдавать в спецпункты приема, а не просто их отправлять в мусорный контейнер или отвозить на свалку. Фролов рассказал, что старые и новые шины представляют опасность, потому что при их изготовлении используют градиенты для связывания резины и ее устойчивости. Он подчеркнул, что выделение вредных веществ продолжается примерно до десяти лет.

"К сожалению, у нас так принято, что машины стоят около детских площадок. Но при этом всех больше возмущает вкопанная на территории шина, а не то, что вокруг стоят до 40 машин и у каждой по четыре колеса – 160 новых покрышек", – сказал сопредседатель Союза экологических организаций столицы.

В свою очередь, гендир гоночной команды и профессиональный пилот Capital Racing Team Михаил Алешин рассказал, что автомобильные покрышки токсичны. Из-за этого их необходимо правильно утилизировать. Он отметил, что такие вещи нельзя просто выбрасывать или закапывать. По его словам, каждый человек должен думать об окружающей среде.

Например, шины представляют опасность, когда разлагаются. При этом процессе из них выделяются канцерогенные полициклические ароматические углеводороды. А если шина горит, то появляется дым, в котором содержится большой объемом оксида серы. Это приводит к сильному загрязнению воздуха.

Между тем в России за сжигание или закапывание автомобильных покрышек действуют штрафы. Для физических лиц они составляют до 2 тысяч рублей, а для компаний – до 250 тысяч рублей. Ответственность может стать и уголовной, если сожженная покрышка навредит экологии. Нарушителю могут грозить исправительные работы на срок до одного года.

Ранее эксперты рассказали, что крайним сроком для смены зимних шин на летние по закону считается 1 июня. Обычно резину меняют с середины марта до конца апреля, все зависит от погодных условий в конкретном регионе.

Поменять шины автомобилисты могут сами или в сервисах. Снятый комплект необходимо вымыть от грязи и реагентов, просушить и убрать на хранение в сухое прохладное место. Также перед тем, как отправить шины на хранение, специалисты советуют сделать их фото. Таким образом, владельцы смогут оценить состояние протектора. Снимки помогут вспомнить о заказе нового комплекта с приближением нового сезона.

