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15 апреля, 12:15

Транспорт

В Москве началось строительство трамвайного маршрута от Комсомольской площади

В Москве началось строительство трамвайного маршрута от Комсомольской площади

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На Каланчевской улице в Москве ведутся работы по строительству новой трамвайной линии. Она соединит Комсомольскую площадь с Чистыми прудами. После запуска маршрута пассажиропоток сократится примерно на 10%.

По словам специалистов, линия разгрузит пересадочный узел у трех вокзалов и продлит существующий трамвайный маршрут, создавая удобную альтернативу метро. Современные вагоны "Витязь-Москва" будут оборудованы климат-контролем, низким полом и валидаторами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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