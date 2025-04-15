В Москве началось строительство трамвайного маршрута от Комсомольской площади

На Каланчевской улице в Москве ведутся работы по строительству новой трамвайной линии. Она соединит Комсомольскую площадь с Чистыми прудами. После запуска маршрута пассажиропоток сократится примерно на 10%.

По словам специалистов, линия разгрузит пересадочный узел у трех вокзалов и продлит существующий трамвайный маршрут, создавая удобную альтернативу метро. Современные вагоны "Витязь-Москва" будут оборудованы климат-контролем, низким полом и валидаторами.

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