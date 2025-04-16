В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 апреля

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском шоссе, а также на Волгоградском и Рязанском проспектах в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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