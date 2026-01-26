26 января, 10:54Происшествия
Преподаватель учебного центра МВД в Коми переведен с домашнего ареста под стражу
Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева
Верховный суд Коми перевел преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре Владимира Опарина под стражу по делу о ЧП с учебно-имитационной гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
Таким образом инстанция отменила постановление Сыктывкарского городского суда о домашнем аресте.
Уточняется, что соответствующую апелляцию подала прокуратура республики. При этом сам Опарин и его защита настаивали на сохранении меры пресечения в виде домашнего ареста.
Инцидент произошел 15 января. После хлопка в центре профподготовки начался пожар, который позднее ликвидировали на площади 340 "квадратов". Всего пострадали 20 человек.
Причиной ЧП стали непрофессиональные действия одного из преподавателей. Оказалось, что он дал разрешение на занятия в помещении актового зала, зная, что там ведутся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.
Опарину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Его задержали и отправили под домашний арест. Также суд заключил под стражу начальника учебного центра Антона Дашевского после взрыва в учреждении.
