Преподаватель учебного центра МВД в Коми переведен с домашнего ареста под стражу

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева

Верховный суд Коми перевел преподавателя центра профподготовки МВД в Сыктывкаре Владимира Опарина под стражу по делу о ЧП с учебно-имитационной гранатой. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Таким образом инстанция отменила постановление Сыктывкарского городского суда о домашнем аресте.

Уточняется, что соответствующую апелляцию подала прокуратура республики. При этом сам Опарин и его защита настаивали на сохранении меры пресечения в виде домашнего ареста.

Инцидент произошел 15 января. После хлопка в центре профподготовки начался пожар, который позднее ликвидировали на площади 340 "квадратов". Всего пострадали 20 человек.

Причиной ЧП стали непрофессиональные действия одного из преподавателей. Оказалось, что он дал разрешение на занятия в помещении актового зала, зная, что там ведутся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Опарину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Его задержали и отправили под домашний арест. Также суд заключил под стражу начальника учебного центра Антона Дашевского после взрыва в учреждении.