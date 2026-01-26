GMA News: число жертв крушения парома вблизи Филиппин достигло 18 человек

Фото: Philippine Coast Guard via AP

Число жертв крушения пассажирского и грузового парома Trisha Kerstin 3 у берегов Филиппин возросло до 18 человек, сообщает местный телеканал GMA News.

Согласно данным журналистов, еще 24 пассажира числятся в списках пропавших без вести.

Межостровное судно потерпело крушение у островной провинции Басилан вечером 25 января. Причиной стали технические неполадки.

Всего на пароме находились 350 пассажиров. Из них 317 были спасены в рамках поисково-спасательной операции.

При этом информации о пострадавших россиянах пока не сообщалось, уточнили в посольстве РФ в Маниле. Дипведомство продолжает поддерживать связь с местными властями по поводу инцидента.