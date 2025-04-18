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18 апреля, 11:15

Транспорт

До 5–15 км/ч будут замедляться самокаты в пешеходных зонах Москвы

До 5–15 км/ч будут замедляться самокаты в пешеходных зонах Москвы

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Максимальную скорость электросамокатов в Москве ограничили до 20 километров в час. В отдельных зонах, где особенно много пешеходов, устройства автоматически снижают скорость до 5–15 километров.

Изменения связаны с повышением комфорта на тротуарах и формированием культуры передвижения. По словам представителей кикшеринговых сервисов, новые меры не должны повлиять на спрос. В Союзе пассажиров России считают, что в отдельных районах ограничения должны быть еще строже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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