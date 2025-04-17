В Москве заработал сервис, объединяющий 9 видов транспорта

В столице благодаря потеплению снова стали доступны велосипеды и самокаты. Арендовать их теперь можно через платформу "МультиТранспорт", которая объединяет сразу 9 видов городского транспорта. Среди них – метро, МЦД, электробусы, такси и кикшеринг.

По словам представителей Московского метрополитена, с момента запуска сервисом воспользовались более 550 тысяч раз. Система позволяет комбинировать разные тарифы и экономить до 30% на поездках. Новый подход делает передвижение по городу быстрее, выгоднее и удобнее.

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