17 апреля, 12:30Транспорт
В Москве заработал сервис, объединяющий 9 видов транспорта
В столице благодаря потеплению снова стали доступны велосипеды и самокаты. Арендовать их теперь можно через платформу "МультиТранспорт", которая объединяет сразу 9 видов городского транспорта. Среди них – метро, МЦД, электробусы, такси и кикшеринг.
По словам представителей Московского метрополитена, с момента запуска сервисом воспользовались более 550 тысяч раз. Система позволяет комбинировать разные тарифы и экономить до 30% на поездках. Новый подход делает передвижение по городу быстрее, выгоднее и удобнее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.