Новости регионов: Забайкалье охватили мощные пожары

Забайкалье охватили мощные пожары. Огонь растянулся на несколько тысяч гектаров – горят леса и поля. В тушении задействованы экстренные службы и местные жители. Общими усилиями пламя удалось отвести от населенных пунктов и не дать ему перекинуться на жилые дома. Однако ближайшие села затянуты густым черным дымом. Люди не могут дышать, а огонь, тем временем, подбирается к федеральной трассе. Власти стягивают на место дополнительные силы и технику.

В Иркутской области из-за угрозы паводка эвакуировали несколько десятков человек. Их дома расположены рядом с водоемами и попадают в зону возможного подтопления. Как сообщили в МЧС, на самой крупной реке региона ослабили лед на особо опасных участках. Для ликвидации ледовых заторов в постоянной готовности находятся вертолет МИ-8 и группы взрывников. Ситуацию контролирует оперштаб.

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