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18 марта, 06:45

Происшествия

В Краснодаре ночная погоня закончилась ДТП

В Краснодаре ночная погоня закончилась ДТП

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В Краснодаре ночная погоня закончилась ДТП. Сотрудники полиции решили остановить водителя, но он попытался скрыться.

Молодой человек ехал на высокой скорости и в какой-то момент не справился с управлением. Машину занесло, и она снесла забор автосалона. Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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