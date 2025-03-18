18 марта, 06:45Происшествия
В Краснодаре ночная погоня закончилась ДТП
В Краснодаре ночная погоня закончилась ДТП. Сотрудники полиции решили остановить водителя, но он попытался скрыться.
Молодой человек ехал на высокой скорости и в какой-то момент не справился с управлением. Машину занесло, и она снесла забор автосалона. Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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