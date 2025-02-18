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18 февраля, 19:45

Город

Жители новостройки в Коммунарке жалуются на аварии и бездействие застройщика

Жители новостройки в Коммунарке жалуются на аварии и бездействие застройщика

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Жители дома на Фитаревской улице в Коммунарке жалуются на постоянные коммунальные аварии. Несмотря на то, что дом был сдан всего три года назад, в нем уже произошли потопы, выходила из строя пожарная сигнализация и неоднократно отключали воду.

В феврале в одной из квартир прорвало трубы, из-за чего затопило подземную парковку. Владельцы квартир также отмечают, что в доме плохая шумоизоляция, а на стенах в подъездах появилась плесень.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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