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06 мая, 12:57

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Столичная прокуратура напомнила о запрете запуска пиротехники

Столичная прокуратура напомнила о запрете запуска пиротехники

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Прокуратура Москвы напомнила о запрете запуска пиротехнических изделий в период поведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы. Категорически запрещено использовать такие изделия в местах массового пребывания людей, в зданиях, в том числе на крышах балконах и выступающих частях фасадов.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В случае наступления более тяжких последствий может грозить уголовная ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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