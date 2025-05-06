Столичная прокуратура напомнила о запрете запуска пиротехники

Прокуратура Москвы напомнила о запрете запуска пиротехнических изделий в период поведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы. Категорически запрещено использовать такие изделия в местах массового пребывания людей, в зданиях, в том числе на крышах балконах и выступающих частях фасадов.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В случае наступления более тяжких последствий может грозить уголовная ответственность.

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