Евросоюз не намерен соглашаться с пошлинами США в размере 10%

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Евросоюз не собирается соглашаться на пошлины Соединенных Штатов в размере 10%. Об этом в интервью Financial Times заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.

По его словам, пошлины, которые президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Евросоюза, были "астрономическими". Европейские страны не согласятся на пошлины в 10% в качестве минимального порога на торговых переговорах, которые должны пройти в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Европейский союз планирует представить Соединенным Штатам предложения по новому формату торгового сотрудничества. ЕС таким образом хочет ослабить влияние торговых пошлин и устранить барьеры в отношениях со Штатами.