01 мая, 23:36Политика
Евросоюз не намерен соглашаться с пошлинами США в размере 10%
Фото: depositphotos/Varavin88
Евросоюз не собирается соглашаться на пошлины Соединенных Штатов в размере 10%. Об этом в интервью Financial Times заявил еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович.
По его словам, пошлины, которые президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Евросоюза, были "астрономическими". Европейские страны не согласятся на пошлины в 10% в качестве минимального порога на торговых переговорах, которые должны пройти в ближайшее время.
Ранее стало известно, что Европейский союз планирует представить Соединенным Штатам предложения по новому формату торгового сотрудничества. ЕС таким образом хочет ослабить влияние торговых пошлин и устранить барьеры в отношениях со Штатами.