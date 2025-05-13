Закон о локализации такси вызвал недовольство среди водителей на личных авто

Водители, которые перевозят пассажиров на личных авто, хотят выйти из-под действия закона о локализации такси. Речь идет о документе, который устанавливает жесткие требования к автомобилю.

Например, машина должна быть выпущена в России и состоять по большей части из отечественных комплектующих. Только из-за этого правила из отрасли могут уйти до 2,5 миллиона человек.

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