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12 мая, 12:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в ТиНАО

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Почти 1,5 километра дорог реконструируют в Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в ТиНАО продолжают развивать улично-дорожную сеть. На данный момент в работе находятся сразу несколько проектов. В 2025 году планируют завершить дорогу, которая позволит организовать дополнительный выезд на Калужское шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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