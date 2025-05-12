Собянин рассказал о развитии улично-дорожной сети в ТиНАО

Почти 1,5 километра дорог реконструируют в Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в ТиНАО продолжают развивать улично-дорожную сеть. На данный момент в работе находятся сразу несколько проектов. В 2025 году планируют завершить дорогу, которая позволит организовать дополнительный выезд на Калужское шоссе.

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