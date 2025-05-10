Эпизод битвы около венгерского озера Балатон показали в парке "Патриот"

Эпизод боев марта 1945-го возле венгерского озера Балатон показали в парке "Патриот". В историческом спектакле задействовали оригинальные машины времен войны. Рассмотреть их и другую военную технику, принимавшую участие в Великой Отечественной войне, можно в музейном комплексе парка.

Только за первую половину праздничных выходных, приуроченных к юбилею Победы, "Патриот" посетили более 30 тысяч человек. Однако 11 мая особой программы уже не запланировано.

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