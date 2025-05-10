Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 19:15

Город

Эпизод битвы около венгерского озера Балатон показали в парке "Патриот"

Эпизод битвы около венгерского озера Балатон показали в парке "Патриот"

Около 600 экскурсий провели для москвичей в рамках программы "Мой район"

В Москве запустили проект "Рядом", посвященный 80-летию Победы

Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки запустили в Москве

Реконструкцию битвы около венгерского озера Балатон показали в парке "Патриот"

Москва привлекла сотни тысяч иностранных туристов во вторые майские праздники

Конный церемониал всадников Кремлевской школы прошел на ВДНХ

Собянин рассказал об обновленной ко Дню Победы экспозиции Музея героизма на ВДНХ

Автопробег ретроавтомобилей завершился на Поклонной горе

Эпизод боев марта 1945-го возле венгерского озера Балатон показали в парке "Патриот". В историческом спектакле задействовали оригинальные машины времен войны. Рассмотреть их и другую военную технику, принимавшую участие в Великой Отечественной войне, можно в музейном комплексе парка.

Только за первую половину праздничных выходных, приуроченных к юбилею Победы, "Патриот" посетили более 30 тысяч человек. Однако 11 мая особой программы уже не запланировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
городвидеоНаталия ШкодаАнна Макарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика