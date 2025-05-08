Россияне могут запустить виртуальный салют в метавселенной ВДНХ в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители России с 8 мая по 24 июня смогут запустить виртуальный салют в метавселенной ВДНХ в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

Запустить салют в интерактивном проекте "Салют Победы" можно будет над виртуальной Центральной аллеей выставки.

Как отметили в департаменте, роликами с запуском своего уникального салюта можно поделиться с друзьями или запустить флешмоб, поздравить с праздником бабушек и дедушек.

Подготовка салюта занимает в среднем 10 минут, это можно сделать с любого устройства. Нужно зайти на сайт и перейти в раздел "80-летие Победы", после чего пользователь должен выбрать своего виртуального персонажа. Для активации задания со смартфона достаточно нажать на экран, а с компьютера – использовать клавиши W, A, S, D.

Сперва пользователю предстоит забраться на крышу павильона № 1 "Центральный" и правильно подключить провода для корректного запуска салюта. После – настроить квадрокоптеры для построения световой фигуры в небе над ВДНХ и синхронизации с музыкальной композицией во время шоу. Также нужно выбрать последовательность и форматы залпов своего салюта.

Традиция отмечать значимые события в ходе Великой Отечественной войны салютами появилась еще в 1943 году. Первый салют в честь побед Красной армии прозвучал 5 августа 1943 года после освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

Всего за войну прозвучало 26 салютов первой степени и 206 – второй. 9 мая 1945 года в Москве дали 30 залпов из тысячи орудий – этот салют стал символом Великой Победы.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) проведут концерт в игре Minecraft в честь Дня Победы.

Стрим с концертом состоится в четверг, 8 мая. По словам Мизулиной, на мероприятии зрители увидят виртуальную экскурсию по памятникам и локациям, посвященным важным событиям Великой Отечественной войны.