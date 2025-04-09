Шесть павильонов выставки "Россия" можно увидеть онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Виртуальная прогулка по шести павильонам Международной выставки-форума "Россия", которая проходила в 2023–2024 годах в Москве, стала доступна в "метавселенной ВДНХ", сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

"За восемь месяцев работы выставки "Россия" ее посетили более 18,5 миллиона человек. Теперь некоторые ее павильоны "продолжают работу" в метавселенной", – уточнили в ведомстве.

Создание виртуальных копий выставок позволяет не только поделиться нужной информацией, но и сохранить историю и продвинуть туристические и культурные проекты, уверены в департаменте.

В "МетаВДНХ" можно увидеть павильоны "СИБУР. Дом полимеров", "Умный город", "Первые в России – стране возможностей", "Сбер", "ВЭБ.РФ" и "Умные финансы". В зданиях можно увидеть интерактивные экспонаты и почитать о них информацию, а также включить аудиогиды 2023–2024 годов.

Создатели во время разработки виртуальных копий павильонов старались сохранить и информативность экспонатов. В частности, все объекты восстановили с большим вниманием к деталям. Кроме того, перед началом прогулки человек может настроить свой аватар.

"Чтобы посетить павильоны выставки "Россия", нужно авторизоваться на сайте проекта metamsk.mos.ru с помощью Mos ID (учетной записи портала mos.ru) и выбрать удобные дату и время посещения", – подчеркивается в источнике.

Прогулка может длиться до 60 минут, но гулять по ней можно не только в одиночку, но и с друзьями. Одновременно в каждом зале могут находиться сразу несколько человек.

В "МетаВДНХ" есть карта с оцифрованными павильонами. В департаменте напомнили, что при создании метавселенной были тщательно воссозданы более 114 объектов и 566 экспонатов, каждый из них можно рассмотреть в деталях. Попасть в "МетаВДНХ" можно при помощи любого ПК со стабильным доступом в Сеть. Кроме того, виртуальную копию можно скачать на свой компьютер.

Ранее сообщалось, что на портале "Музейная Москва онлайн" представлено уже свыше 130 тысяч экспонатов. Все они были оцифрованы из фондов столичных музеев. В их числе картины, скульптуры, редкие книги, археологические находки разных эпох и многое другое.

На платформе доступно 42 культурных учреждения, в частности Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, музей-панорама "Бородинская битва", Музей космонавтики и музей-заповедник "Коломенское".

